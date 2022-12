No hay vuelta atrás con Busquets: despedidas de Jordi Alba e Iniesta

La selección de España volvió a fracasar en el intento de buscar su segundo título. Aunque arrancó de la mejor manera venciendo a Costa Rica de manera holgada, no pudo con Alemania ni tampoco con Japón y en los octavos de final, cayeron contra Marruecos en los lanzamientos desde el manchón penal. Luis Enrique dejó el combinado nacional y tras el ex Barcelona, llegó al banquillo Luis de la Fuente que ya vio más cosas negativas que positivas para lo que vendrá.

Luis de la Fuente tomó las riendas de la selección de España y apenas se hizo cargo del combinado ibérico, sufrió por la salida de Sergio Busquets, un líder y un pilar vital para la seguridad en la medular de los españoles al lado de una nueva generación como lo son Gavi y Pedri. Pero, la decisión de Busquets ya estaba tomada, la misma de decir adiós al FC Barcelona y buscar otros aires pensando próximamente en el retiro.



España se despedirá de un capitán como Sergio Busquets, que, después de Xavi Hernández y Andrés Iniesta, no hay un líder tan importante como el volante ni en el Barcelona ni tampoco en la selección ibérica. Tras el anuncio, Jordi Alba e Iniesta le dejaron sus palabras de reconocimiento a Busquets en sus redes sociales.



Jordi Alba escribió acompañado de una foto con Sergio Busquets, “orgullo de capitán y de compañero. Siempre has sido un gran líder para todos los que formamos parte de la selección de España, tanto en los momentos buenos como en los malos. Después de tantas concentraciones, entrenamientos y partidos juntos en la selección, hoy te despides y se te echará mucho de menos, amigo. Gracias por lo que nos has aportado y por todo lo que has dado. Eres único”, mencionó el lateral izquierdo.



Un emblema del FC Barcelona como Andrés Iniesta también le dejó palabras en sus redes sociales, “orgulloso de haber compartido tantas cosas contigo, ¡hermano! ¡Espectacular lo que has hecho con La Roja! Ejemplo y referente”. Así se consume el adiós a uno de los grandes volantes de marca de la selección de España y del conjunto azulgrana.