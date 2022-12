El ‘Pibe’ Valderrama se la jugó con esta Selección en Catar 2022

Catar 2022 entró en su recta final. Los cuartos de final marcan gran parte del remate del Mundial, que, por casi un mes, deja paralizado al mundo en torno a una pelota. Dos días de pausa para luego, reanudar los cuatro partidos para empezar a confeccionar el cuadro final.

Países Bajos vs Argentina, Inglaterra vs Francia, Marruecos vs Portugal y Croacia vs Brasil, las llaves en medio de la expectativa. De estas ocho selecciones saldrá el equipo campeón del Mundial.



Durante todo el Mundial se ha visto a distintas figuras del fútbol, disfrutando en Catar de cada partido y emoción. Uno de ellos es Carlos Valderrama, considerado una de las leyendas por la FIFA. El exjugador colombiano habló en el programa Blog Deportivo, hablando de las Selecciones candidatas al título “Futbolísticamente, Brasil está en un nivel bravo, Francia y la misma Argentina. Lionel Messi todavía hace la diferencia”.



Valderrama entregó su favorita “Argentina es el candidato mío desde que llegué de Colombia y todavía está dentro. Está jugando bien y esperemos que les alcance para ganar”.



Concluyó con las sorpresas de la Copa del Mundo, que se dieron en fase de grupos y octavos de final “Sorprendió más España y Bélgica, porque Alemania está en formación, pero a Bélgica yo lo veía bien porque era casi la misma Selección anterior y España había jugado bien el primer partido, pero no lo volvió a hacer”.