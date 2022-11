Hazard arma lío: burla a derrota alemana y crítica a protesta en Catar

Eden Hazard es ahora más impactante en los medios de comunicación del mundo por lo que dice que por lo que juega. Eso, seguro, lo tienen apuntado ya los jugadores de Alemania.

Porque son ellos el blanco de un comentario que armó un gran alboroto y que fue como un doble latigazo, primero por la derrota germana en el debut en el Mundial de Catar, 2-1 contra Japón, y después por la protesta que tuvo difusión masiva, con los jugadores tapándose la boca en protesta por las prohibiciones de la FIFA a portar signos de respeto a la comunidad LGBTI.



Hazard seguro se sintió confiado en la victoria 1-0 contra Canadá, que pudo ser discutido, demasiado premio ante la entrega de los canadienses, pero que igual supuso tres puntos que aseguran el liderato del grupo F.



Por eso soltó esta bomba: "les hubiera ido mejor si no lo hacían y ganaban el partido, en cambio. Estamos acá para jugar al futbol. Yo no estoy acá para mandar un mensaje político, para eso hay gente mejor preparada para eso. Queremos estar enfocados en el fútbol".



Da curiosidad que cuando varias potencias europeas apelen al respeto y a enviar un mensaje en ese sentido, Hazard vaya contra la corriente y esté tácitamente de acuerdo con las prohibiciones y las restricciones predominantes en este Mundial en Catar. La reacción de Alemania seguro no se hará esperar, alguien le recordará que mejor debía pensar en volver a ser influyente en su equipo tras un debut personal muy decepcionante, que se volvió costumbre desde hace cuatro años en Rusia 2018... No habrá que esperar mucho a la respuesta, sin duda.