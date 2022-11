Hazard sorprendió en Bélgica al elogiar a ídolo argentino

Bélgica logró ganar en su debut mundialista por la mínima diferencia a Canadá, gracias a un gol de Michy Batshuayi que le dio tres puntos de oro por el grupo F, donde, además, Roberto Martínez tuvo de titular al volante Eden Hazard, quien no llegaba con buen presente futbolístico, pero fue tenido en cuenta desde el inicio.



Una vez terminado el partido entre Bélgica y Canadá, Hazard habló en conferencia de prensa sobre la importante victoria, pero declaró que sufrieron un poco y deben mejorar para los juegos siguientes donde enfrentará a Marruecos y Croacia.



“Hemos tenido momentos de buen juego y también muchos en los que nos han superado. Lo importante en un Mundial y viendo lo que pasó con muchos otros países, es haber ganado los tres puntos”, dijo Hazard.





Sin embargo, el volante de Real Madrid también entregó declaraciones sobre su ídolo argentino Juan Román Riquelme, quien ya está retirado, pero dejó claro sus elogios tras decir que tiene la magia para seguir jugando.



“Cómo un jugador como él no va a poder estar en esta época. Es un ídolo. Es el mejor 10 que vi jugar. Recuerdo que me pasaron el nombre, empecé a mirar videos y no paré más. No lo he conocido y espero que algún día se pueda dar”, reconoció Hazard en declaraciones a Diario Olé.



De momento, Bélgica seguirá enfocado en el grupo F y se centrará en su juego contra Marruecos, el próximo 26 de noviembre, aspirando a una victoria para certificar su clasificación a octavos de final del Mundial.