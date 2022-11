Revelación de directivo de la FIFA: ‘estoy aquí en Catar como gay’

Bryan Swanson, director de comunicación de la FIFA, cerró la conferencia de prensa de apertura del presidente del organismo, Gianni Infantino, con una cerrada defensa y agradecimiento al dirigente helvético, así como reconoció que era gay.



Tras la extensa comparecencia de Infantino, en la que respaldó contundentemente la evolución de Catar respecto a cuestiones como derechos humanos, de los trabajadores, condición sexual, entre otros aspectos, Swanson dijo: "He pasado algún tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado".

"Nos preocupamos por todos en la FIFA. Tengo varios colegas homosexuales. Soy plenamente consciente del debate y respeto plenamente las opiniones de las personas. Cuando dice que somos inclusivos, lo dice en serio. Estamos aquí para trabajar y no ha habido problema alguno", apuntó.



EFE