Deschamps fulminó a Benzema y se centró en final del Mundial

Francia ya se prepara para disputar la gran final contra Argentina y su técnico Didier Deschamps aún tiene dudas sobre los jugadores que utilizará debido a la enfermedad del virus del camello, aunque esperan con lo que tienen poder asegurar el bicampeonato.



Por ello, en conferencia de prensa, Didier Deschamps despejó todas las dudas con respecto a lesiones y posible regreso de Karim Benzema, quien fue el tema de conversación en Francia tras una posible aparición en la final, pero el técnico dejó claro que él no vendrá y lucharán con lo que tienen.



"No voy a responder. Ha habido jugadores lesionados, como Karim Benzema, el último fue Lucas Hernández, y conocen ya a los 24 jugadores que dispongo. El grupo está ahí, no me preocupan las invitaciones de jugadores anteriores, quién está o no. Teníamos un grupo y hemos perdido jugadores en el camino”, dijo contundente Deschamps en conferencia de prensa.



Con respecto a la final contra Argentina, Deschamps habló sobre cómo afrontar la final en medio de los problemas del virus que los azota, confirmando que en la albiceleste también han sufrido y la clave es adaptarse.



"Hemos ido superando imponderables, con varios lesionados y hemos avanzado. Ahora estamos en la final. Estamos listos para afrontarla. Pero estoy seguro de que mi colega Lionel Scaloni, también ha tenido que afrontar sus problemas”, finalizó Deschamps.



🇫🇷🎙️ Didier Deschamps : "J'ai 24 joueurs à gérer, parler de Benzema est maladroit vis à vis de ces joueurs-là."#beINBLEUS #beINFWC2022 pic.twitter.com/6YIueuEQCR — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 17, 2022

De igual manera, Deschamps destacó que algunos franceses quieran que gane Argentina el Mundial y que el estadio estará en su mayoría a favor de la albiceleste, pero que intentarán demostrar que pueden con el bicampeonato, sin importar alguna tendencia.



"Soy consciente de que Argentina tiene una fuerte presencia, pero nuestro rival no está en las gradas", resaltó Deschamps.



Por ahora, Francia no tiene su equipo definido para enfrentar a Argentina, pues esperarán evolución de jugadores, pero lo cierto es que Benzema no está contemplado en los planes y con lo que tienen buscarán el bicampeonato.