‘Dibu’ Martínez y la razón del gesto con el premio a mejor arquero

Emiliano Martínez no solo quedará en la historia por ser uno de los pilares principales para que Argentina se coronara campeón del Mundial de Catar 2022 sino también por sus locuras y provocaciones en la cancha.



Pues bien, una de esas fue cuando recibió el premio al mejor arquero del Mundial el cual el arquero tras obtenerlo lo celebró poniéndoselo en los genitales lo cual para algunos fue considerado como un gesto de mal gusto.



Sin embargo, en las últimas horas, Martínez explicó las razones por las que hizo el gesto en la tarima: “Lo hice porque los franceses me abucheaban. La arrogancia conmigo no va".

Martínez siempre se ha caracterizado por hacer este tipo de acciones que rozan la polémica, paso con Colombia en la Copa América donde les dijo de todo a los jugadores colombianos para desconcentrarlos en la tanda de penaltis lo cual ocurrió también en el Mundial con Países Bajos.



De todos modos, al ‘Dibu’ le ha servido mucho este tipo de actitudes han forjado su personalidad, carácter y la manera en la que ataja, lo cual ha sido clave para conseguir el título mundial contra Francia.