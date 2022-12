‘Dibu’ Martínez le ganó el duelo a un Livakovic que sufrió a Argentina

Argentina se metió a la final de la Copa Mundial Catar 2022 y fue gracias no solo a la labor de Lionel Messi y Julián Álvarez que fueron los anotadores de los goles ante Croacia sino también de Emiliano Martínez que mantuvo el cero ante los balcánicos.



El ‘Dibu’ estuvo protegido en todo momento por los zagueros argentinos, pero también cuando tuvo que actuar lo hizo de la mejor manera.



El arquero de Aston Villa mientras Argentina ya iba 2-0 tuvo su primera atajada espectacular en una jugada de los croatas que finalizó Mario Pasalic con un remate a quemarropa que detuvo el ‘Dibu’ para evitar el primero de los europeos.

La segunda atajada clara de Martínez se daría hasta el segundo tiempo. Croacia había puesto toda la carne en el asador y es por ello que empezó a mandar centros y tiros desde fuera del área.



En una de ellas, el guardameta despejó un centro con veneno de los croatas para evitar otro gol de los rivales.



Con esto mencionado, Martínez no tuvo un gran trabajo a puerta ya que Croacia solo pudo rematar dos disparos a portería, una de las claves por las que el arquero no tuvo mucha acción en la semifinal.



Por otro lado, el arquero croata Dominik Livakovic sufrió en esta instancia y terminó goleado ante los argentinos. En el primer gol, a pesar de que el arquero croata adivinó el cobro de Lionel Messi, no pudo evitar el tanto del astro argentino de penalti.



En el segundo y en el tercer gol, la magia de Julián Álvarez se impuso y el delantero a puro instinto goleador anotó los tantos mientras Livakovic poco pudo hacer.



Al final del juego, el jugador croata terminó salvando hasta seis ocasiones claras por lo que a pesar de salir goleado fue una de las figuras de Croacia, así como lo fue en instancias anteriores.