Hasta Mbappé reaccionó: desahogo de Cristiano tras decir adiós a Qatar

Cristiano Ronaldo reapareció en redes sociales después de la dura eliminación de Portugal en el Mundial de Qatar 2022. El histórico goleador lamentó que su sueño de ser campeón mundial llegara a su fin. Aprovechó para hacerle frente a las especulaciones sobre el "mal ambiente" en Selección.

"Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso para Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño", inició Cristiano Ronaldo.



Y continuó: "Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las cinco presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca le di la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño".



Después de muchas lágrimas y desahogarse junto a su familia, CR7 comentó que "desafortunadamente el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país".



Finalmente, el histórico goleador portugués dijo que "no hay mucho más que decir. Gracias Portugal. Gracias, Catar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones".



La publicación del 'Bicho' en Instagram ha generado una lluvia de reacciones, todos reconociendo su profesionalismo y entrega al fútbol. Incluso, el francés Kylian Mbappé le dejó su comentario. Pelé también le escribió: "Gracias por hacernos sonreír amigo".