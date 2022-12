Van por ti, Croacia: cuando y cómo ver llave de cuartos contra Brasil

Brasil no decepcionó y pasó por arriba de Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Catar, para sellar el boleto a cuartos.

De la mano del recuperado Neymar se impuso por 4-1 con goles de gran factura y reafirmó su rol de favorito al título.



A primera hora Japón y Croacia protagonizaron el primer alargue de Mundial de Catar, tras un tiempo reglamentario muy igualado.



Tras el 1-1 en los 90, ambos equipos tuvieron que ir a la definición por penaltis y allí se impuso la veteranía de los cobradores croatas, sin Modric, ni Kovacic ni Perisic. No es un detalle menor.



De esta manera, aseguró su cupo a los cuartos de final y ahora espera a su rival de la llave Brasil vs Corea del Sur, que se define este mismo lunes, a segunda hora.



¿Cómo y cuándo será el duelo de cuartos? Tome nota:



Brasil vs Croacia

Fecha: Viernes 9 de diciembre

​Hora: 10:00 a.m. (hora colombiana)