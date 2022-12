¿Quiénes llegan como favoritos a los cuartos de final del Mundial?

Con las clasificaciones definitivas de Marruecos y Portugal, se terminó de definir el cuadro de los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, resultados que dejó sorpresas y ratificó a uno de los favoritos, donde los africanos lograron quedarse con el cupo contra España y los lusos sin Cristiano Ronaldo de titular, golearon 6-1 de manera contundente a Suiza.



De esta manera, quedaron definidos las mejores ocho selecciones que lucharán por llegar a las semifinales del campeonato en Catar, donde Países Bajos, Argentina, Croacia, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal y Marruecos son los que buscarán llegar entre los cuatro mejores del mundo.



Frente a un Mundial de muchas sorpresas, son pocos los favoritos que quedan en disputa por el título y una de esos rivales que hicieron historia, quedó Marruecos, quien logró una fase de grupos envidiable ganando seis puntos, además de ratificar su buen momento al eliminar a la poderosa España de Luis Enrique.



Frente a estas llaves definidas de cuartos de final, en realidad cuáles de los ocho equipos llegan como favoritos, pues hay que destacar que las diferencias comienzan a estrecharse y no habrá un claro equipo ganador por el nivel de sus jugadores y juego mostrado, por lo que el mínimo error será el que decida al mejor dentro de la cancha.



¿Quiénes son las favoritas y llamadas a ser semifinalistas?



Croacia vs Brasil

​

Los croatas son los actuales subcampeones y hasta el momento han hecho valer su rótulo clasificando en fase de grupos como segunda, pero preocupa su rendimiento dentro del campo, pues tiene una nómina más desgastada por la edad de sus jugadores y además porque vienen de jugar 120 minutos que pueden pasar factura en cuartos de final. Otro de los puntos aspectos que le puede jugar en contra es que apenas ha logrado ganar en un partido, logrando hasta el momento, apenas una victoria y tres empates.



Por el lado de Brasil, es sin duda la gran favorita para el duelo contra Croacia, todo por sus buenos números y estilo de juego consolidado. Además, ha logrado tres partidos ganados y tan solo uno perdido que fue en fase de grupos contra Camerún. De igual manera tiene siete goles a su favor y apenas ha encajado dos en contra, aspecto clave a la hora de definir partidos decisivos.



Países Bajos vs Argentina

​

El duelo entre neerlandeses es sin duda una de las llaves más parejas que hay, pues ambos han sido selecciones que han tenido su bajón futbolístico durante el Mundial, pero de a poco han mostrado carácter para llegar hasta los cuartos de final.



Por el lado de Países Bajos, el equipo que dirige Van Gaal llega con una buena media goleadora, incluso un poco más que Argentina, pues llega con ocho goles a su favor y apenas ha visto caer su arco en dos ocasiones. Además, mantiene su invicto, tras ganar tres juegos y cediendo un empate, precisamente contra un sudamericano que fue Ecuador en fase de grupos.



En cuanto a Argentina, sus números son buenos, pero no tanto como los de su rival, debido a que, de los cuatro partidos disputados, han logrado tres victorias y han perdido en uno, que fue el debut contra Arabia Saudita, encajando tres goles en cuatro partidos, aunque lo ha logrado compensar con sus siete anotaciones, pero haber recibido casi un gol deja abierta la posibilidad de si le alcance para ganarle a Países Bajos, aunque seguramente será uno de los más parejos.



Inglaterra vs Francia



El duelo entre ingleses y franceses también es uno de los más atractivos y parejos que tendrá la Copa del Mundo, además, porque la campeona quiere seguir su camino hacia la final para repetir el título, aunque parece difícil contra una muy buena y dedicada Inglaterra.



Inglaterra ha mostrado un juego sólido, pero también mucho recambio en titulares y suplentes, donde Saka y Rashford han tenido sus oportunidades a pesar de la juventud, siendo armas como revulsivos.



Hasta el momento, Inglaterra es la selección que más goles ha convertido, siendo 12 en su cuenta y tan solo ha encajado dos en los cuatro partidos, estadística nada mal para postularse como la favorita y de paso dar la sorpresa contra la campeona.



Por el lado de los franceses, llega de nombre y presente como la favorita para este duelo, pero la realidad podría cambiar, debido a que su estadística de goles en contra, le puede pasar factura contra una selección que ha mostrado poder ofensivo. En total han encajado cuatro goles en cuatro partidos, ítem que podría ser determinante contra un rival de cuidado como los ingleses.



Marruecos vs Portugal

​

Sobre el papel, el claro favorito es sin duda Portugal, quien contra Suiza se vio una selección muy diferente cuando no juega su estrella Cristiano Ronaldo, pues otros pueden brillar. Sin embargo, lo único que condena a los lusos es que ha encajado cinco goles, opacando sus 12 a favor, logrando una media de tres dianas por partido.



Mientras tanto, Marruecos ha demostrado que es un seleccionado para tener cuidado, pues tumbó a España e hizo ratificar que ganarle el grupo a Croacia y Bélgica no fue casualidad. Sin embargo, si se hace referencia a sus medias goleadoras, no es un equipo que tenga mucha llegada ofensiva, pues apenas tienen cuatro unidades y tan solo uno en contra, pero eso lo cambia por su sistema táctico ordenado que ha hecho complicar a todas las selecciones en sus cuatro juegos disputados. Además, mantiene un invicto que solo Inglaterra y Países Bajos ostentan hasta esta instancia de cuartos de final.