Los partidos de octavos de final de Qatar 2022 que se verán en la TV

Del sábado 3 al martes 6 de diciembre se disputarán los ocho partidos de la ronda de octavos de final en la Copa Mundial FIFA de Qatar 2022.



Solo 16 selecciones, en una fase histórica, siguen en competencia y los colombianos esperan seguir cada minuto de las emocionantes definiciones.



Es por eso que muchos ya están preguntando si pueden ver todos los partidos de octavos en la televisión abierta del país (Caracol y RCN). Y la respuesta es no, pues tres compromisos serán exclusivos de Directv, plataforma de televisión satelital que es la dueña de los derechos de transmisión.



¿Cuáles son los partidos que solo se verán en Directv?



Sábado 3 de diciembre

Argentina vs. Australia - 2:00 p.m.



Domingo 4 de diciembre

Inglaterra vs. Senegal - 2:00 p.m.



Martes 6 de diciembre

Portugal vs. Suiza - 2:00 p.m.





Estos son los partidos que puede ver en Caracol y RCN



Sábado 3 de diciembre

Holanda vs. Estados Unidos - 10:00 a.m.



Domingo 4 de diciembre

Francia vs. Polonia - 10:00 a.m.



Lunes 5 de diciembre

Japón vs. Croacia - 10:00 a.m.

Brasil vs. Corea del Sur - 2:00 p.m.



Martes 6 de diciembre

Marruecos vs. España - 10:00 a.m.