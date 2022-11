Croacia impuso veteranía y goleó: eliminado Canadá de Mundial de Catar

Croacia es el sabio de la tribu, el viejo que no pierde la cabeza, el que examina el panorama y resuelve de puro 'canchero'. Lo sintió y lo sufrió Canadá, que jugó un partido valiente pero inocente y, aunque tuvo una razón de orgullo, se convirtió en el segundo eliminado del Mundial de Catar.

Croacia aguantó un gol tempranero pero mantuvo la cabeza en su sitio para remontar y acabar goleando 4-1 a Canadá, que compitió, que dio la cara, pero que necesita mucha más experiencia para hacer valer todas sus virtudes.



Tenía pinta de batacazo por cuenta del inmigrante Davies, el chico del Bayern que se inventó un golazo, una definición de cabeza impecable cuando apenas se jugaban 68 segundos. La dicha del primer gol en la historia de los mundiales para Canadá desbordaba a los chicos en el campo y era una alerta para los veteranos aliados de Modric.

¿Y la experiencia para qué? Para entender que un gol tempranero es más un reto que una condena, que la paciencia es la base de la reacción, que desde la tranquilidad se podía contener el ímpetu de un rival pleno de juventud que iba a fallar de puro inexperto. Como al final ocurrió.



Porque cuando se fue por el segundo el equipo de Davies se abrieron los espacios atrás y por ahí llegó el empate, el gol de Kramaric que era segundo aviso (el primero lo anuló el VAR) y que a los 36 minutos dejó todo al comienzo.



No había cabeza fría en Canadá y así, en vez de cerrarse para mantener al menos un punto, por inercia siguió atacando y lo castigó, otra vez de canchero, el equipo subcampeón del mundo: Livaja marcó a los 44 para irse con ventaja 2-1 al descanso.



Con todo salió Canadá por el empate, al menos, y lo tuvo Osorio a los 48 en un remate de esos que casi besan el palo. En la raya y en el campo se agarraban todos la cabeza.



Pero se salvaba Canadá del tercero a los 54 en una hermosa jugada croata, de Modric a Kramaric y mejor respuesta del portero, que la sacó al tiro de esquina. Pero respondían los pelaos con un remate de Davies desde afuera del área que obligó a una gran volada del arquero... ¡Lo que es el fútbol cuando los protagonistas quieren jugarlo!



Justo entonces, cuando estaba todo abierto y luchaban los chicos canadienses con la vida por el empate, otro pecado de juventud: por la banda tuvo Kramaric todo el tiempo para definir y dejar la cuenta 3-1 a los 70 minutos, una herida mortal que, por mucho que se resistiera Canadá atacando hasta el pitazo, significaría su eliminación prematura del Mundial de Catar. Para rematar la tristeza, a los 90+4 aprovechó un contragolpe Majer y dejó la cuenta final 4-1.



Es un adiós con visos de injusticia, con sabor a muy poco para un equipo que propuso siempre pero que, con dos derrotas en la bolsa, volverá muy temprano a casa. Nada que ver con un Catar eliminado porque no tiene nada para competir, porque lo de Canadá es mucho, mucho más. Pero son jóvenes y les falta una cuota de veteranía de en el campo, de esa que le sobra a la selección croata, ahora líder del grupo F, empatado en todo con la sorprendente Marruecos, seguidos por Bélgica, a un punto. Adiós a Canadá, 'see you soon'.