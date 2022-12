¡Piden a Ronaldo en Portugal! Respaldo masivo de la afición

La afición portuguesa apoya a Cristiano Ronaldo y no discute su fidelidad a las "quinas", según muestra una encuesta realizada por el medio deportivo luso A Bola, que preguntó a sus lectores si consideraban que el madeirense estaba realmente entregado a la selección. El resultado de la encuesta, lanzada este viernes, muestra que el 57,6% de los lectores de A Bola considera que Cristiano está "de alma y corazón en la selección nacional".

"Si no lo estuviera ya se habría ido. Está por debajo psicológicamente, claro, pero ¡dónde mejor para cambiar eso que en la selección!", comenta un lector. Por otra parte, el 42,4% piensa lo contrario. "Está reaccionando mal a su condición de suplente como ya había ocurrido en el Manchester United", afirma otro.



Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto en polémica esta semana después de que el diario luso "Récord" afirmara que había amenazado con irse de la selección por no formar parte del 11 inicial ante Suiza, noticia que fue desmentida por la Federación Portuguesa de Fútbol y por el seleccionador nacional, Fernando Santos.



El seleccionador aseguró este viernes que Cristiano "nunca" le dijo que "quisiera irse" de la selección y del Mundial de Qatar 2022. "Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejad a Ronaldo en paz", añadió.



Por otra parte, Cristiano Ronaldo, que hoy repite suplencia en el once titular para el partido contra Marruecos en cuartos de final del Mundial de Qatar, ha aprovechado estos días para animar a sus colegas y a la afición con varias publicaciones divulgadas en las redes sociales.



"Hay un Mundial que Portugal ya ganó: ¡el de los adeptos! Increíble el apoyo y cariño que hemos sentido de tantos portugueses (y no solo) aquí en Catar, tan lejos de nuestra patria. Continúen apoyándonos en los buenos y malos momentos, todo haremos para responder con victorias", escribió el astro anoche en Instagram.



EFE