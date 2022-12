Cristiano Ronaldo, ¿en fuera de lugar en el Mundial Qatar 2022?

Luego de 16 años (2006), la selección de Portugal vuelve a jugar en cuartos de final de una Copa del Mundo. En Qatar 2022 enfrentará a Marruecos, luego de golear 6-1 a Suiza en el partido de octavos.



El único ‘sobreviviente’ del Mundial 2006 es Cristiano Ronaldo, quien en el actual certamen de Qatar pasó a ser una figura indiscutida y definitiva, a pasar a ser un suplente de lujo para la selección lusa, pues se ha visto envuelto en varios escándalos antes y durante la Copa del Mundo.



¿Está Cristiano Ronaldo en fuera de lugar en el Mundial 2022? Eso parece, no solo porque en cuatro partidos ha caído en ‘off-side’ en ocho oportunidades, sino porque no ha podido ser ese líder positivo que espera el mundo.



CR7 llegó a su quinto Mundial en medio de rumores de división con sus compañeros. Y es que no caen bien sus actitudes egoístas, como querer pedir un gol que era de Bruno Fernandes; o como su fuerte alegato ante las decisiones del técnico Fernando Santos.



A pesar de registrar el récord de anotar goles en los cinco Mundiales en los que participó, CR7 pasó de ser ficha puesta en cualquier once de Portugal, a jugador discutido por su nivel.



Con Cristiano en cancha, la presión de sus compañeros es jugar para él, para que luzca; contra Suiza, se vio a una selección lusa mucho más suelta en su idea de juego. Y para colmo Gonçalo Ramos, delantero centro de 21 años que lo reemplazó en el equipo titular, anotó tres goles, dejando claro que el futuro es ahora, y que Cristiano está de despedida.