Alemania quiere evitar un papelón ante inspirada Costa Rica de Suárez

A la última fecha de la fase de grupos llegarán los cuatro equipos del E, con posibilidades de clasificar a octavos de final. Sin embargo, la amargura acompaña por estos días a los dirigidos por Hansi Flick, que no han mostrado su mejor cara en Qatar 2022.



Si bien Alemania es una selección "poderosa" y habitual en las fases finales de las citas mundialistas, en Catar le ha costado y todavía no sabe lo que es ganar. Pese a la derrota 1-2 con Japón y el empate 1-1 con España, tiene chances de avanzar de fase. Tendrá que ganar y esperar una "ayudita" de la roja ante los nipones.



Los alemanes no quieren repetir la historia de Rusia 2018, donde defendían el título de Brasil 2014 y se quedaron en fase de grupos, últimos con 3 puntos. En aquella ocasión avanzaron por el F, Suecia y México.

Sobre el papel, Costa Rica parecía ser la selección más débil de la zona. Después del durísimo 7-0 que le propinó España en su estreno, el equipo del colombiano Luis Fernando Suárez dio un golpe sobre la mesa y firmó su redención ante Japón, que venía de sorprender a Alemania. Un grupo que no deja de dar sorpresas.



Los ticos sumaron sus primeros puntos ante Japón, con el solitario tanto de Keysher Fuller. Único remate al arco y se fue al fondo. Gracias a ese resultado se pusieron terceros en el grupo, superando incluso a Alemania. El resultado ante los asiáticos les dio aire de cara a la última jornada. Llegarán con buenas opciones y aire en la camiseta.



Justamente, en la previa del partido, el técnico Suárez habló de dar "otra sorpresa" en el Mundial. Quieren hacerlo ante Alemania y por eso hablan de hacer "las cosas bien", y eso hace referencia a no dar ventajas en defensa. Conocen bien de la artillería alemana y aunque en Qatar apenas han podido marcar İlkay Gundogan y Niclas Fullkrug, al frente tendrán un equipo herido con Thomas Muller, Jamal Musiala, Leroy Sané y Serge Gnabry.



"El partido es muy importante y más allá de la clasificación tenemos la ocasión de trascender. Podríamos eliminar a Alemania. Imagínense lo que supone eso", dijo el técnico colombiano.



Para clasificar, Costa Rica no puede darse el lujo de caer ante Alemania, pero también, tendrán que echarle uno ojo a lo suceda entre España y Japón. Si los ticos ganan, Japón no puede pasar del empate, pero si pierden, solo les sirve una derrota de los asiáticos. La roja tendrá que darles un "empujón" para avanzar.

Costa Rica vs Alemania

Fecha 3 - Grupo E

Estadio: Al Bayt

Día: Jueves, 1 de diciembre

Hora: 2:00 pm

TV: Directv Sports



Posibles alineaciones

Costa Rica: Keylor Navas; Fuller, Waston, Duarte, Vargas, Bryan Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Contreras; Campbell. DT: Luis Fernando Suárez

Alemania: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Musiala, Sané; Muller.

DT: Hansi Flick