¡Sorpresa en Catar 2022! Alemania eliminada en fase de grupos

¡Fútbol en toda su plenitud y emoción! Duelo vibrante, lleno de buen juego, dinámica y goles. Eso fue Costa Rica contra Alemania. Partido de seis goles, con drama hasta el final. Sorpresa en Catar 2022, con la eliminación de los alemanes, pese a la victoria 4 a 2, el gol diferencia los dejó por segunda edición consecutiva, sin octavos de final.



Juan Pablo Vargas, jugador de Millonarios, se reportó con un gol para Costa Rica, haciendo historia para el cuadro colombiano.

Flick mandó como lateral a Kimmich, además, de darle libertad a Sané y Musiala, para avanzar en todo el frente de ataque.



Alemania entró al campo con toda la intención de asegurar la victoria rápidamente. Al minuto 10, Raum avanzó por la banda izquierda, hasta el área rival, centro de costado para Gnabry, quien llegó solo entre los tres centrales costarricenses, rematando de cabeza y venciendo a Keylor Navas.



Los europeos continuaron con la presión alta, dominio y logrando remates al arco importantes, donde el portero tico salvó. El juego aéreo volvió a ser una alternativa para Alemania, donde Muller y Musiala buscaron las chances de gol.



Fue hasta el minuto 28 que Costa Rica empezó a generar riesgo, con centros de costado, pero, la claridad en Campbell no fue la adecuada para lograr el empate. Alemania respondió al minuto 34, con un remate de media distancia de Kimmich, que atajó Navas, dejando el rebote en la cancha, pero anticipándose ante la llegada de Muller.



Gnabry volvió a probar al minuto 39, remate en el área y se fue ligeramente desviado del arco tico. Costa Rica sorprendió al minuto 41, con un remate de Fuller, con los fallos de Rudiger y Raum, al rechazar la pelota. Remate del lateral costarricense y Neuer, con las uñas, sacó la pelota.



Para el complemento, hubo cambios en Alemania. Klostermann entró al campo y salió Goretzka.



En el arranque de la segunda parte, Alemania se enteró de la igualdad de Japón contra España y tres minutos después, del triunfo de los asiáticos, complicando todo a los teutones, que necesitaban de un tanto de España o de ganarle a los ticos.



Sin embargo, al minuto 58, una recuperación en propio campo terminó en los pies de Fuller, centro de costado para Campbell, cabezazo al centro y Neuer atajó. En el rebote apareció Yeltsin Tejeda, empatando el partido y metiéndole presión a España, que caía contra Japón y por supuesto a los alemanes.



Respuesta total de Alemania, con función ultraofensiva. Musiala tuvo una acción de gol al minuto 60, remate cruzado y estrelló el balón en el palo, el rebote le quedó nuevamente, mandándolo por encima, en medio del desespero.



La arremetida llevó, incluso, para que Riduger llegara al área rival, centro rastrero de Kimmich y el central empalmó el balón, enviándolo nuevamente, al sonido del palo, con mucha potencia, al minuto 62.



El arco de Keylor Navas parecía bajo un rezo o configurado con el milagro por llegar. Musiala, al minuto 66, volvió a probar desde fuera del área, nuevamente el sonido del palo estremeció a todos los aficionados y jugadores.



A partir de ese momento, Filck decidió enviar toda la artillería pesada al campo, dejando tres centrales y volcando a todos sus jugadores al frente. Ingresó a Gotze y Havertz, para aumentar el volumen en zona ofensiva, llegando a los seis delanteros en campo propio.



La debacle alemana llegaría al minuto 70, en un tiro libre de costado para Costa Rica. Cabezazo de Duarte, rebote en el área ante la mala salida de Neuer. Juan Pablo Vargas, de forma acrobática, logró empalmar la esférica, anotando el gol que, de momento, daba el triunfo a los costarricenses. Un gol que no solo se festejó en Costa Rica, sino en Colombia.



La alegría duró poco. Alemania encontró el empate en Havertz, luego de una serie de rebotes, derrotando a Navas, al minuto 72. Embestida europea en adelante, con contragolpe, donde llegaron a inquietar a los centroamericanos. Al minuto 76, Navas se disfrazó, nuevamente, de salvador para su Selección, al atajar una pelota mano a mano, con su cara, a Fullkrug.



Al minuto 85, un centro de costado llegó a los pies de Havertz, que entró sin problemas para anotar el tanto del triunfo alemán, que no alcanzaba por el gol diferencia de España. Nuevamente la embestida y al minuto 88, le anularon un gol a Fullkrug, pese a la duda, se fue a revisión de VAR la anotación. La central se quedó sin comunicación, por lo que llegó el asistente a confirmar el tanto.



En el tiempo de adición, con 10 minutos restantes, Costa Rica se dedicó a defender, aguantar ante el gran desgaste. Musiala y Fullkgrug probaron otra vez, sin claridad, con la presión de anotar más goles, para igualar la diferencia de gol de España.



Pitazo final, Alemania se quedó sin Mundial. Catar 2022 pasará como otra de las decepciones de los europeos, quedando con cuatro unidades.