Así se jugarán los octavos de final del Mundial Qatar 2022: horarios

Terminó la fase de grupos de la Copa Mundial FIFA Qatar 2022 y ya solo quedan dieciséis selecciones en competencia para luchar por el título del mundo.



La fase de octavos de final del Mundial 2022 será histórica, y ya definió los cruces respectivos, que se disputarán del 3 al 6 de diciembre.



Así quedaron los octavos de final del Mundial Qatar 2022:

Sábado 3 de diciembre



Holanda vs. Estados Unidos

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Khalifa International Stadium

Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil)



Argentina vs. Australia

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Ahmed bin Ali Stadium

Árbitro: Szymon Marcianik (Polonia)



Domingo 4 de diciembre



Francia vs. Polonia

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Al Thumama Stadium

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Inglaterra vs. Senegal

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Al Bayt Stadium

Árbitro: Iván Barton (El Salvador)



Lunes 5 de diciembre



Japón vs. Croacia

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Al Janoub Stadium

Árbitro: por designar



Brasil vs. Corea del Sur

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: 974

Árbitro: por designar



Martes 6 de diciembre



Marruecos vs. España

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: Educacion City Stadium

Árbitro: por designar



Portugal vs. Suiza

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Lusail Stadium

Árbitro: por designar