Carlos Valdés desnudó errores de Argentina: 'le pasaron por encima'

Argentina cayó sorpresivamente en su debut en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, avisando a los demás favoritos a no subestimar a los rivales. El que sobre el papel era el rival más accesible terminó amargándole su entreno mundialista, en la que podría ser la última aparición de Lionel Messi.



El exfutbolista Carlos Valdés no la ve tan favorita al título pero sí cree que tiene con qué avanzar de fase de grupos. Respecto a la caída ante los árabes dio su opinión en F90 de ESPN, donde aseguró que todo pasó por el aspecto físico.

"Me sorprende el resultado, no esperaba que Arabia le ganara a Argentina, pero también tengo que decir que no veía a Argentina favorita como la gran mayoría. Yo estoy convencido de que va a clasificar en la fase de grupos, pero quedó expuesta en el componente físico. Los árabes le pasaron por encima y le llevaron el partido al campo físico".



Valdés se refirió a la manera en la que salieron a jugar los árabes de tú a tú, más allá que enfrentaran a una de las grandes favoritas. "Partíamos de dos situaciones distintas. Argentina como favorito, con un estado de ánimo en el cual debe encontrar una automotivación, y el partido de Arabia Saudita era para la historia, y eso se notó al primer minuto".



Según el mundialista con Colombia en Brasil 2014, Argentina se equivocó por querer jugarle a Arabia Saudita al ritmo que le proponía. "El error de Argentina fue querer jugar el partido al mismo ritmo de Arabia y ninguno es más rápido que la pelota. Le dieron mucho tiempo al rival y el equipo se vio sorprendido. Con el gol esperaban que no salieran".



Argentina sufrió el primer gran golpe en el Mundial de Qatar, en el que ya arrancaron con pie derecho otras de las grandes favoritas: Inglaterra y Francia.