¿Carlo Ancelotti, bombazo en Brasil? Así respondió antes de rumores

Tras la salida de Tite del banquillo de la selección de Brasil, se empezaron a barajar varios nombres con la posibilidad de dar con el clavo para que pronto llegue un nuevo director técnico al combinado nacional. Al parecer la Confederación Brasileña de Fútbol, (CBF) no tiene ningún afán en nombrar al nuevo estratega, pero referentes de la ‘Canarinha’ sí piden con urgencia tener pronto el candidato de cara a las Eliminatorias del 2026.

Ronaldo Nazário mantuvo que no tiene ningún problema con los extranjeros que han estado sonando como Pep Guardiola, aunque esa opción no parece viable, pues se trata del estratega mejor pagado en el mundo. Por su parte, también preguntaron por Abel Ferreira de Palmeiras, pero el portugués sentenció que está contento y quiere centrarse solo en su club. Alcanzó el bicampeonato de la Copa Libertadores en 2020 y 2021.



El caso contrario es el de Rivaldo, pues la otra leyenda de Brasil dijo que quisiera un estratega local. Un extranjero no te da automáticamente un Mundial, fue lo que mencionó. Así las cosas, la balanza se centra en Fernando Diniz, director técnico de Fluminense y otros nombres como Cuca, Renato Gaúcho, Mano Menezes, entre otros. Pero, tras la imposibilidad de contar con Pep Guardiola, sonó también la posibilidad de Carlo Ancelotti.



Habrá revolcón pase lo que pase en la selección de Brasil y en la CBF en dar con el clavo y decidir finalmente quién tomará el lugar que dejó Tite tras la eliminación en el Mundial de Qatar 2022. Carlo Ancelotti, la última bomba que tiraron, le bajó el dedo a cualquier opción cuando llegó al Real Madrid, pues ahora, vale la pena retomar sus testimonios cuando fue presentado en su segunda aventura por los banquillos de los merengues. “Después del Madrid probablemente me retire. Si el club me quiere aquí diez años, entrenaré diez años. Pero después me gustaría estar con mis nietos, irme de vacaciones con mi esposa. Hay tantas cosas que dejas de lado cuando eliges esta profesión… nunca he ido a Australia; nunca he ido a Río de Janeiro. Me gustaría visitar a mi hermana más a menudo. Desafortunadamente, a día de hoy no puedo hacerlo, así que el día que me retire, tendré todas estas cosas por hacer”.



Ahora bien, sobre el tema de dirigir a una selección, mencionó que podría ser una posibilidad, pero tras su salida del Real Madrid solo pensaría en el retiro, “sería interesante. Tengo una oferta sobre la mesa, pero ahora es prematuro. Para el Mundial de 2026… ¿por qué no? Podría ser”. Aunque dejó abierta esa opción, quizás el pensar en el retiro puede ponerle un problema a esa carta que baraja Brasil en firmarlo.