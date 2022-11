Canelo zanjó la polémica con Messi y le pidió disculpas

Tras el triunfo de Argentina ante México, el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez lanzó una dura advertencia hacia Lionel Messi por una presunta imagen en donde el astro argentino patea la camiseta de México.



Esto provocó la ira del luchador quien colocó los siguientes comentarios en sus redes sociales: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre! ¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su ma****** que hizo!".



Unas horas después, Sergio ‘Kun’ Agüero le respondió al mexicano comentando que era normal que estuvieran las camisetas en el piso: “Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y lo que pasa en un vestuario".

"Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", complementó.



Luego, en redes sociales apareció una imagen falsa en donde se ve como la camiseta de México es usada como trapero y la usaron como si Messi la hubiera subido a su cuenta de Instagram.



Esto generó unos nuevos comentarios de Canelo hacia el jugador de PSG. Sin embargo, el luchador zanjó la polémica este miércoles y se disculpó recientemente con el futbolista a través de sus redes sociales.



“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, comentó Canelo



“Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, concluyó.



De esta manera, se cierra una polémica entre el boxeador mexicano y los argentinos y que fue viral en los últimos días.