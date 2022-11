Todos los récords que rompió gol del inmigrante Davies: hace historia

Goles más tempraneros de selecciones de @Concacaf en TODA la historia de la Copa del Mundo:



Clint Dempsey #USA vs. #GHA en 2014 (29 seg.)

ALPHONSO DAVIES #CAN vs. #HRV en 2022 (68 seg.)

Luis Flores #MEX vs. #PAR🇵🇾 en 1986 (138 seg.)#HRVCAN #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/HLxM5TpJ2U