Saka quiere su propia historia y no comparación: ‘Solo hay un Mbappé’

Inglaterra logró la clasificación a cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 al derrotar a Senegal con una gran actuación general de sus jugadores, pero el nombre de Bukayo Saka es el que más ha retumbado por sus tres goles en el seleccionado inglés.



Saka volvió a aparecer en conferencia de prensa previa al próximo rival que será el vigente campeón Francia, a quien esperan eliminar y convertirse en candidatos serios al título. Por ello, con respecto al rival, al delantero que milita en el Arsenal fue comparado por Kylian Mbappé, quien lleva cinco goles, pero el inglés simplemente reaccionó con que cada uno tiene sus cosas diferentes y no era necesaria la comparación.



“Gracias por el cumplido, pero no, porque solo hay un Mbappé. Hay muchos jugadores jóvenes en este torneo, puedo nombrar a muchos. Incluso en nuestro equipo, hay uno que lo está haciendo increíblemente bien que es Jude Bellingham”, dijo Saka en conferencia de prensa.



De igual manera, ya centrándose en el rival y de su posible actuación contra el campeón, le preguntaron si sería capaz de anotar un penalti en caso de darse la oportunidad dentro de los noventa minutos o en la definición, donde no le hizo el feo y dijo que sería capaz si se le da la opción.



“No daría un paso atrás para tirar penaltis para el Arsenal si no tuviera confianza. Si el momento llega en Inglaterra y soy el elegido para tirar uno, estaría más que feliz de tirar un penalti”, finalizó Saka.



Saka: "Solo hay un Mbappé. Y solo un yo. Quiero ser yo mismo y ayudar al máximo a mi equipo. Hay muchos jóvenes en el torneo que están haciéndolo bien, como en mi equipo. Estoy feliz de que lo estemos haciendo bien. La prioridad es ganar el torneo, no ser el MVP del Mundial".

El partido entre Inglaterra y Francia se disputará el próximo 10 de diciembre, en un duelo que será importante para ambas selecciones, pues de allí podría salir una candidata a llegar seriamente a la gran final en Qatar.