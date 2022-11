Sin Neymar pero con Richarlison 'on fire': Brasil tras pase a octavos

Este lunes llega el segundo turno para Brasil y se medirá, nada más y nada menos, que ante una inspirada Suiza, que debutó con victoria frente a Camerún. Sin embargo, no contará con varias fichas claves, entre ellas Neymar, a causa de una lesión.



El equipo de Tite dio pinceladas de 'jogo bonito' y le ganó con solvencia a Serbia. Richarlison estampó su firma con doblete y se apuntó con una definición volea, que ya se configura como uno de los golazos del Mundial. Si bien el 2-0 les dejó buenas sensaciones, las bajas por lesión no dejan de preocupar.



Neymar, gran referente de la canarinha, sufrió un esguince de tobillo en el partido de estreno y tendrá que ver el remate de la fase de grupos desde la tribuna. Con suerte, y eso sí, una buena rehabilitación, al '10' le alcanzaría para llegar a octavos de final, a lo que desde ya apuntan.



La ausencia de 'Ney' no es la única confirmada en Brasil. Tite tampoco podrá contar con el lateral derecho Danilo, quien también salió con molestia física ante Serbia. El jugador de Juventus sufrió una lesión en el ligamento medial del tobillo izquierdo. La otra noticia previo a Suiza corrió por cuenta de Paquetá, quien no habría podido terminar el entrenamiento.



El dilema del entrenador brasileño es elegir al mejor reemplazo para cada posición, aunque por suerte, lo que le sobran son alternativas. En el caso de Neymar, se habla de la posibilidad de ver a Fred o Rodrygo. Sin embargo, también aparecen como posibilidad Gabriel Jesús, Gabriel Martinelli y Everton Ribeiro. Todo dependerá de los planes de Tite.



En lo que respecta al reemplazo de Danilo, las opciones son más escasas. Ese sí que parece ser el "talón de Aquiles" de Brasil. Si bien cuenta con Dani Alves como alternativa, pues conoce perfectamente la posición, Tite podría inclinarse por Militao, central que juega por ese perfil. Es sin duda una arriesgada apuesta, que de no salir, tendrá que reversar.



¿Cómo le ha ido a Brasil frente a Suiza en los mundiales? En el historial de enfrentamientos reposan apenas dos partidos en Copas del Mundo. El primero en Brasil 1950, que terminó 2-2, y el más reciente en Rusia 2018, que también terminó igualado a un gol.



En ese última cita, también por fase de grupos, anotaron Philippe Coutinho y Steven Zuber. El suizo sí hace parte del equipo en Qatar, mientras que el brasileño no llegó por lesión.



Brasil vs Suiza

Fecha 2- Grupo G

Estadio: 974 de Doha

Día: Lunes, 28 de noviembre

Hora: 11:00 am



Posibles alineaciones

Brasil: Alisson; Militao (Alves), Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetá, Casemiro, Fred (Rodrygo); Vinicius, Raphinha, Richarlison.

DT: Tite



Suiza: Sommer; Rodríguez, Akanji, Elvedi, Widmer; Freuler, Xhaka, Sow; Vargas, Shaqiri, Embolo.

DT: Murat Yakin