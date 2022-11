Brasil superó a Suiza, pero perdió la guerra con memes: mejores burlas

A Brasil se le puso difícil la tarea de sacar el resultado y clasificarse a los octavos de final. Sin embargo, Vinícius Jr abrió el marcador en una anotación invalidada por fuera de juego. El fútbol da revanchas y Casemiro decoró el triunfo con una gran jugada y una magistral definición para romper el arco de Yann Sommer. 83 minutos de espera, pero con celebración para Tite. La demora en solucionar el juego fue foco de burlas.

Vea los mejores memes:

Vinícius ➡️ Rodrygo ➡️ Casemiro pic.twitter.com/vfqYoy1c5U — Troll Football (@TrollFootball) November 28, 2022

Richarlison playing for spurs vs him playing for Brazil pic.twitter.com/x3Nix70rz6 — 𝙼𝚞𝚜𝚊😵‍💫 🇵🇹🇫🇷🇧🇪 (@M_sannii) November 28, 2022

Neymar watching at home pic.twitter.com/YV3kq21BL1 — Asif malik (@malikaasif07) November 28, 2022

Switzerland are playing with an injured team and Brazil still can't beat them pic.twitter.com/H6p5xD28Za — Troll Football (@TrollFootball) November 28, 2022

Brazil 2nd half vs Brazil 1st half pic.twitter.com/GwvnLP17c5 — Amal 🌐. (@__ama72) November 28, 2022

This Brazil fan came ready 😂👏 pic.twitter.com/KDshokygR3 — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022

Brazil fans thought they were taking a selfie with Neymar 😅 pic.twitter.com/kJ1po1cjqM — ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022

técnicamente el partido de Brasil y Suiza resumido en un video pic.twitter.com/DWcxyMvTob — 🍜 Sakuta 🎴 (modo Scaloneta 🇦🇷) (@RealPibekun) November 28, 2022