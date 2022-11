A falta de Neymar, bueno es Casemiro: banda de Brasil está en octavos

Hola, favoritos, saluden a su némesis: Brasil está clasificado a octavos de final del Mundial de Catar, sin Neymar, sin Danilo, pero con una banda plena de talento y recursos que sabe ganar y también sabe sufrir.

Trabajó, esperó, no renunció a atacar aunque por breves espacios pasó sustos y al final se impuso 1-0 contra Suiza y comanda el grupo G con 6 puntos, una victoria que aseguró Casemiro pero que pudo certificar cualquiera, porque en Brasil todos son estrellas en sí mismas.



Así como se esperaba arrancó: Brasil con todo su arsenal, salvo el lesionado Neymar, sobre el área Suiza, alternando a Richarlison y Vinicius en el frente para intentar hacer daño, mientras su oponente parqueaba el bus sin drama y se dejaba atacar, rechazando puntualmente -como le corresponde- cada intento.



A los 25 por fin llegaba con claridad y tenía su primer remate al arco, un pase preciso de Rapinha a Vinicus y torpemente remataba el chico del Real Madrid para permitir la atajada de Sommer.



Y esta vez el director de orquesta parecía ser Thiago Silva como el hombre de la salida desde campo propio, lo que le permitía a Casemiro jugar más cerca de los delanteros, y hasta tenía la suficiencia para volver y tapar las dos tímidas llegadas de los suizos en la primera parte.



Eso sí, vale decir que se les pasó el temor a los de rojo en el arranque, cuando tuvieron el gol a los 52 y el que defendió en la raya fue nada menos que Vinicius, preciso en la proyección de Sow, que no fue la única pues a última hora sacaron al minuto siguiente otra pelota clara en salida por la otra banda.



Pero el rival seguía siendo Brasil, que ya tenía a Rodrygo -inédito por demás- en cancha y que tenía la más clara opción en una tremenda cabalgata y mejor definición de Vinicius, que se celebró a rabiar, fundidos todos los amarillos en un abrazo... que no tuvo mayor sentido porque a Richarlison lo pilló el VAR unos centímetros adelantado. Otra felicidad en vano en Catar.



Y se cansaba Tite y mandaba al campo a Antony y Bruno Guimaraes (Qué banquillo tiene!) y entonces de la zaga misma partía el gol: Marquinhos en el transporte, Rodrygo (sí, el inédito, la gran Chamorro) metía el pase de primera y Casemiro la empalmaba al más puro estil brasileño y la ponía al palo más lejano del arquero para abrazarse, ahora sí, por la dicha de un golazo que rompía el cero, el tedio, el temor de no poder ganar sin Neymar. Alma al cuerpo, minuto 83.



Brasil está en octavos, el favorito se divierte en la cancha a pesar de la presión, el fútbol se lo agradece. Ahora sí afánate Neymar a recuperarte, que esta banda es capaz de no necesitarte...