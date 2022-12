Así se jugarán los cuartos de final de Mundial: fechas y horarios

El Mundial de Qatar 2022 ya tiene sus ocho mejores selecciones del certamen y de a poco se van conociendo quiénes son los que tienen mejor arma para llegar hasta el último partido que define el título de campeón.



La gran sorpresa la dio sin duda Marruecos, quien derrotó a España en un gran partido durante 120 minutos, donde supo aguantar el cero y aprovechando de vez en cuando los pocos espacios que le entregó el seleccionado español. A pesar de la poca posesión, terminaron siendo más fuertes y efectivos desde el lanzamiento de penaltis (3-0), también gracias a una buena actuación de su arquero Bono.



Tras instalarse en cuartos de final, los marroquís esperaron con ansias su rival que salía entre Portugal y Suiza, donde los lusos dirigidos por Fernando Santos, lograron ganar sin problemas 6-1, en un juego donde no iniciaron con su estrella Cristiano Ronaldo, quien fue castigado por polémicos gestos en partido contra Corea del Sur. Esta vez los goleadores fueron Gonçalo Ramos con hat-trick, pero la faena la terminó Pepe, Raphael Guerreiro y Rafael Leao.



De esta manera, el sorprendente Marruecos y la inagotable Portugal definieron los últimos cupos a los cuartos de final y ya quedó definido el cuadro con las ocho selecciones definidas.



Los duelos empezarán el viernes 9 de diciembre con dos llaves y finalizará el 10 del mismo mes con las restantes. Argentina vs Países Bajos y Brasil vs Croacia, son las primeras en definir dos semifinalistas.





¿Cómo y cuándo será el duelo de cuartos de final del Mundial Qatar 2022?



Viernes 9 de diciembre



Croacia vs Brasil

Hora: 10:00 a.m. (hora de Colombia)

TV: Directv



Países Bajos vs Argentina

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia

TV: Directv



Sábado 10 de diciembre



Marruecos vs Portugal

Hora: 10:00 a.m. (hora de Colombia)

TV: Directv



Inglaterra vs Francia

Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia)

TV: Directv