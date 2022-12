El liderazgo de Modric a otro nivel: impresionante charla a Livakovic

Con las semifinales del Mundial definidas, el Mundial de Qatar 2022 tomó un respiro, pero mientras tanto, la Fifa ha dado a conocer detalles de cómo ha avanzado esta Copa para algunas selecciones y cómo el capitán de Croacia, Luka Modric entrega mensajes motivacionales a los más jóvenes.



En el video publicado por la máxima entidad del fútbol mundial da a conocer cómo Luka Modric se sienta en una sala a solas con el arquero Dominik Livakovic y le enseña cómo debe mejorar para cada partido, recalcando los errores que pudo haber cometido, recalcando que ser portero es lo más importante para un equipo dentro del campo.



“Lo más importante es que los compañeros sientan que alguien los cuida y que tienen apoyo atrás. La situación del arquero es muy específica, ellos están en todo. No te estaría diciendo esto si no me preocupara, si veo que no progreso en el seleccionado. Quizás es la presión que tienes porque estás guerreando incertidumbre y eso contagia al equipo, ¿lo entiendes?, dice Modric a Livakovic.



Debido a la poca experiencia en mundiales de Livakovic, Luka Modric le comentó sobre los errores que vio en él durante la competencia y cómo algo así puede repercutir en una eliminación.



“Todos cometemos errores siento que tu problema es que tienes miedo de cometerlos. Nómbrame una persona que no haya tenido un error, no llegué aquí por miedo, eso sólo empeora las cosas. Pero eres un verdadero arquero y lo sabes”, finalizó Luka Modric en la charla privada que tuvo con Livakovic.



Impresionante liderazgo de Luka Modric

Acá hablando con Dominik Livakovic después de algunos errores cometidos por el arquero del Dinamo Zagreb jugando con la Selección de Croacia

Inseguridad y miedos temas centrales

1’ imperdible

Video de FIFA TV pic.twitter.com/fmbA6EZxf2 — Walter Safarian (@waltersafarian) December 11, 2022

Por ahora, Croacia se prepara para enfrentar un duro partido de semifinal contra Argentina el 13 de diciembre, en un duelo por un cupo a la gran final del Mundial de Qatar 2022.