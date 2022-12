Argentina y Países Bajos hacen historia en Catar con su enfrentamiento

Catar 2022 llegó a la más de la mitad del recorrido, con el desarrollo de los cuartos de final del Mundial en acción. Llave definida entre Argentina y Croacia, luego de que ambas selecciones eliminaran a Países Bajos y Brasil respectivamente.

El juego de los mejores ocho, entre la albiceleste y los neerlandeses, no solo pasó a la historia por la intensidad de los sudamericanos, que consiguieron el cupo a las semifinales del Mundial, sino por ser uno de los más constantes de toda la historia de las Copas del Mundo.



El partido de cuartos de final correspondió al séptimo enfrentamiento entre ambas escuadras. Además, se une a la selecta lista de los cruces que más se ha repetido en los Mundiales, emparejando a Argentina vs Alemania, Brasil vs Suecia y Alemania vs Serbia (contando los partidos de Serbia y Montenegro y Yugoslavia).



Con historial en 1974, 1978 (final), 1998, 2006, 2014 y 2022, haciendo historia. Dos victorias neerlandesas, una para Argentina y cuatro empates, con la salvedad que los sudamericanos han sacado del Mundial, desde los penaltis, en dos de esos emparejamientos en el tiempo regular.