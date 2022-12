¡Es el domingo! Argentina vs Francia, final soñada: cómo y cuándo ver

Francia vs Argentina. Era el partido que muchos soñaban y el que finalmente decidirá al campeón del Mundial de Catar 2022.

El equipo de Lionel Messi ha dejado en el camino a Croacia mientras que el de Kylian Mbappé dejó en el camino a Marruecos, con lo cual la final estará llena de estrellas y el pronóstico es absolutamente reservado.



Expertos coinciden en afirmar que el momento anímico de los argentinos les da una cuota adicional de confianza, pero el talento individual que abunda en sus rivales no permite pensar en un partido cómodo.



¿Cuándo y dónde se retarán los dos mejores equipos de la Copa Mundo? Tome nota para no perder detalle:



Argentina vs Francia

Fecha: 18 de diciembre de 2022

Hora: 10:00 p.m. (hora colombiana)

​TV: DirecTV, Caracol, RCN

​Online: www.futbolred.com