Lionel Messi tras levantar el anhelado Mundial: ‘Tantas veces lo soñé’

Lionel Messi engrandeció su leyenda este domingo luego de obtener su primer título mundial con Argentina, una Copa que se le escapó en Brasil 2014, pero que pudo levantar en Catar tras un partido complicadísimo ante Francia.



Pues bien, tras conseguir la Copa del Mundo y hacer un gran partido en el estadio Lusail, el astro argentino reaccionó al triunfo de la albiceleste y aseguró que sigue sin creerse que ganó un Mundial de fútbol.



Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer, comentó Messi en sus redes sociales.

Por su parte, agradeció a su familia y a aquellos que siempre confiaron en el plantel de 26 jugadores dirigido por Lionel Scaloni: ‘Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros’.



Por otro lado, dio las razones por las que se quedaron con la Copa del Mundo: “Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡¡¡Lo logramos!!!”.



Cabe señalar que Messi fue elegido como el Balón de Oro del Mundial y además se va de Catar como el segundo máximo anotador del torneo con siete goles.