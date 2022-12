¿Era válido? Francia desata la polémica con el tercer gol argentino

Hablar de la final entre Argentina y Francia es tocar el tema de, quizás, una de las mejores finales en la historia de los Mundiales. Los argentinos siempre estuvieron encima en el marcador, y en diez minutos, los franceses igualaron para mandar el juego a la prórroga. Kylian Mbappé se encargó de llevar el juego a los penaltis, pero en el país europeo siguen dándole vueltas a lo acontecido y a la locura que se vivió durante los 120 minutos.

El tercer gol de Argentina estuvo en vilo a los 108 minutos de juego, pues se dudó con la posición de Lautaro Martínez, y era evidente que la pelota había entrado en su totalidad cuando Jules Koundé no alcanzó a rechazar la esférica en la raya de fondo. Lionel Messi desató la emoción y el júbilo, pero también estuvo en expectativa, no solo revisando si Lautaro estaba inhabilitado, sino porque se especuló que no había ingresado.



Sin duda alguna, en la primera repetición se alcanza a ver que, cuando Lionel Andrés Messi empuja la pelota, ingresa completamente sin generar polémicas ni discusiones para el árbitro central, Szymon Marciniak. No obstante, desde Francia sí mantienen que esa acción no debió haber subido al marcador y dejar a Argentina ganador por unos minutos antes del empate de Kylian Mbappé desde el manchón penalti.



Y es que, el diario L’Équipe aseguró que el gol de Lionel Messi debió haber sido invalidado, no por el posible fuera de juego, que revisaron y Lautaro Martínez partió en buena posición, pero sí porque antes de que Messi empujara la pelota, dos jugadores invadieron el terreno de juego segundos antes de que Jules Koundé intentara sacar el balón.



Así es como L’Équipe justifica que no debió haber sido válido el tanto de Lionel Andrés Messi por la presunta invasión de jugadores. Si bien hay una foto que utilizan como apoyo, la pelota parecía ya haber traspaso la raya cuando saltan los jugadores suplentes al terreno de juego. De igual manera, Szymon Marciniak no puso peros en la jugada, pues para él no pasó nada indebido en el campo de juego. Vale la pena aclarar que cuando esto sucede, los goles deben ser invalidados y se reinicia el juego con un tiro libre.