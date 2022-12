Genios detrás de la 'Scaloneta': cracks como jugadores y estrategas

Argentina corrió el riesgo: le dio a Lionel Scaloni una selección que pocos querían tomar tras una suma de fracasos que por poco termina en la renuncia de Lionel Messi. Darle un entorno ideal para no permitir que se fuera del fútbol sin el título mundial que merece era prioritario.

Y a fuerza que lo cumplió: el título de la Copa América, de la Finalisima contra Italia y ahora finalista del Mundial de Catar, que decidirá el domingo contra Francia, ha respondido con suficiencia a la expectativa... que inicialmente no era tanta.



Scaloni, siempre positivo, obsesivo con los detalles y con un trato casi de jugador a jugador con sus dirigidos, es el conductor de la llamada 'Scaloneta' en la que se montaron millones de argentinos y de hinchas de Messi. Pero no está solo en esa aventura. Tres ex jugadores como él, que supieron vestir la albiceleste, lo ayudan en esta nueva misión: darle al 10 el trofeo que le falta.



Pablo 'Payaso' Aimar llegó a la AFA para encargarse de la Sub 17, en 2017. Íntimo amigo del DT, se sumó a la dirección de los mayores para hacerse cargo del trabajo ofensivo, que entiende como pocos tras su descollante figura en River Plate como jugador. Se dice que su nexo con los jugadores es de respeto y admiración mutua.



El ex defensor Walter Samuel es el encargado de la estrategia defensiva y la pelota parada. Ya dirigió un partido contra Chile por Eliminatorias, en enero de 2022, cuando Scaloni se ausentó por Covid. Tiene mucha influencia en el trabajo táctico.



Finalmente está Roberto 'Ratón' Ayala, quien se sumó al final al proyecto tras haber coincidido con Scaloni en 2006 como jugador, ambos disputando el Mundial de Alemania al mando de José Pékerman. Ayala es la calma en la tormenta, la experiencia y la planeación, que ejerció en Racing como manager y en el Valencia de España. Su voz infunde respeto en el grupo.