Referente de México salió en defensa de Messi: duro sablazo a 'Canelo'

Toda una polémica se desató en redes sociales por unas imágenes de Lionel Messi con la camiseta de México en el piso del camerino. El fragmento que se viralizó fue justamente tomando de un video, en el que pareciera que el '10' patea la camiseta del 'Tri' tras la victoria 2-0 en la fecha 2 del Mundial en Qatar.



Esas imágenes llegaron hasta Saúl 'Canelo' Álvarez, reconocido boxeador mexicano, quien estalló en Twitter diciendo: "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera", y posteriormente, lanzó un trino con tinte a amenaza, que fue borrado pero del que quedó evidencia: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!".



Pues bien, los escandalosos comentarios de 'Canelo' hacia Messi, dieron pie para que tuviera un "agarrón" en redes sociales con distintas personalidades del fútbol, entre ellos Sergio 'Kun' Aguero. Álvarez cayó en más de una publicación falsa en redes. Todas relacionadas con la camiseta mexicana en el suelo.



El que fue de frente y le habló a 'Canelo' Álvarez, de mexicano a mexicano, fue el capitán Andrés Guardado, a quien le pertenecía la camiseta que estaba en el suelo. El jugador del Real Betis hizo el intercambio con Messi, una vez finalizó el partido.



"Yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como el de mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente, a lo mejor, Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario, y por eso puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado", mencionó Guardado.



En la previa de Argentina-México, Andrés se hizo viral por un video junto a su hijo, quien quería conocer a Messi cuando jugaba para Barcelona. Todos hablaron de la humildad del '10' argentino al recibirlos. "Me parece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia. Para mí, vuelvo a repetir, Leo ha tenido muchos detalles no sólo conmigo, con muchos compañeros de profesión que saben cómo es y más allá de lo que se ha hablado es puro para generar polémica o vender cosas".



Finalmente, Guardado mencionó que "cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo a Messi, un cambio de camiseta o una foto con mi hijo, siempre los ha hecho". De esta manera, el capitán de México quiso bajarle el tono a la polémica, aclarándole a 'Canelo' que es una práctica muy común en el fútbol. Las camisetas sudadas, van al suelo.