André Onana no se guardó nada: así habló tras ser retirado del Mundial

La salida de André Onana -portero titular de Camerún- en medio del Mundial de Qatar, resultó tan sorpresiva como polémica. El jugador del Inter de Milán dejó la capital catarí en medio de la incertidumbre de los aficionados, quienes no se explican qué pudo haber pasado para su desconvocatoria.



El técnico Rigobert Song dijo previo a Serbia, partido en el que Camerún igualó 3-3 el pasado lunes, que Onana no continuaría concentrado con los 'leones indomables' y por tanto no estaría en el remate de la fase de grupos, donde los cameruneses buscan casi que un milagro ante Brasil para clasificarse a octavos de final.

La drástica decisión de Song de excluir al portero se habría dado por "indisciplina", al desafiar las órdenes dispuestas por el cuerpo técnico. Según se ha dicho extraoficialmente, Onana recibió la orden de jugar con los pies ante Suiza, en el debut, y al no hacerlo, el técnico decidió reemplazarlo y sacarlo de la selección.



El jugador fue abordado por un medio español cuando se disponía a abandonar Catar este martes, y aunque no dio muchas luces de lo que había pasado con el entrenador, sí se refirió a la polémica por el juego con los pies. "Estoy bien, estoy bien. Justo o no justo, ya no importa. Lo más importante es que el país siempre gana y les deseo muchísima suerte, apoyar el equipo es lo que me queda. ¿Juego de pies? No, no hay nada".



🗨️ "¿El juego con los pies? No hay nada".



Onana, portero de Camerún, nos atiende en exclusiva después de ser apartado del Mundial por el seleccionador.



✍️ Natalia Guilarte



El futbolista del Inter de Milán también se desahogó en redes sociales con un comunicado oficial. "Quiero expresar mi cariño por mi país y la selección. Ayer no me permitieron estar en el terreno de juego para ayudar a Camerún, como hago siempre".



Y agregó que puso todo de sí para continuar y no le fue permitido. "He puesto todo mi empeño y energía en buscar soluciones a una situación que muchas veces vive un futbolista, pero no ha habido voluntad del otro lado".



Onana remató diciendo que "los valores que promuevo como persona y como jugador son los que me identifican... Representar a Camerún ha sido un privilegio. La nación primero y para siempre".