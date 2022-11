Muller se la juega con victoria de Alemania: '8-0 podría ser posible'

Thomas Müller, delantero de la selección de Alemania, que cierra -con un solo punto- el grupo de España (el E) en el Mundial de fútbol de Qatar 2022, opinó, con miras al decisivo partido del jueves contra Costa Rica que "ganar por 8-0 es posible, pero" que "no es un resultado realista en un" torneo como éste.



"Al final es el cuerpo técnico el que decide con qué ruta afrontamos el partido. Tendremos que estar muy pendientes de lo que pase en el otro partido (el España-Japón), eso está claro y, en función de eso, se puede adaptar la estrategia, obviamente", comentó Müller, de 33 años, que suma 122 partidos internacionales con la tetracampeona.

"Nosotros tenemos que afrontar el partido de la mejor manera posible, para ganarlo. Creo que un 8-0 podría ser posible, pero no es un resultado realista en un Mundial", afirmó una de las grandes estrellas de la Mannschaft y del Bayern Múnich, con el que completó el 'sextete' -dirigido por su actual seleccionador, Hansi Flick- hace dos años.



"En ese caso ya sí que habría que asumir más riesgos de los necesarios. Pero estar demasiado pendientes del otro partido, tampoco nos apetece", comentó Müller, que junto a Manuel Neuer (portero y capitán) y Mario Götze, delantero del Eintracht Frankfurt, es uno de los tres 'supervivientes' de la Alemania que ganó su cuarto título en el Mundial de Brasil 2014.



"Contra Costa Rica tendremos que simplificar las cosas, acortar los caminos. Hay que hacer buenos cambios de posición, enviar buenos balones al hueco que quizá alguna vez no lleguen a donde deben, pero que pueden sacar al rival de su posición. Igual no te llega el balón diez veces, pero a la undécima tienes que volver a correr", advirtió, en referencia al partido del jueves contra los Ticos.



"Espero que mi mujer venga, todavía, porque lo iba a hacer a partir de la siguiente ronda", declaró Müller en la rueda de prensa de este martes en la localidad de Al Shamal, 120 kilómetros al norte de Doha, en la que tiene establecido su cuartel general la 'Mannschaft'.



"En el estado de ánimo influyen los resultados, obviamente; pero las relaciones humanas son estupendas y después de cenar pasamos largos ratos charlando de nuestras cosas", comentó Müller este martes en Catar.



