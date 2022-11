Nueva polémica en el Mundial de Catar: un grupo terrorista avisa

La fiesta del Mundial empezó el domingo 20 de noviembre en Catar con la victoria contundente y clara de Ecuador ante los anfitriones. Los cataríes no demostraron mucho, ni tampoco pudieron hacerle mucha pelea a los sudamericanos que cuentan, claramente con un bagaje mucho más grande que el de un país que realmente no es futbolero.

Cuando la FIFA eligió en 2010 que la sede para el Mundial del 2022 iba a ser en Catar, se desataron un montón de polémicas que poco a poco se fueron descubriendo. La nación que escogieron irrespeta los derechos humanos, es severo con castigos para homosexuales y ha impuesto un montón de sanciones para quienes incumplan las leyes del país durante el mes mundialista. Claro, tienen toda la potestad de hacerlo, eso no se pone en duda, pero sí desafía a los seguidores en la Copa del Mundo que ya han empezado a torear a los jeques y emires.



Pero, esas actitudes no serán las únicas que golpearán fuerte a Catar, pues un grupo terrorista, por medio de un comunicado, envió mensajes para que los musulmanes no se acerquen, ni tampoco vean absolutamente nada del Mundial. Al Qaeda, aunque no se han pronunciado si atacarán al país árabe, sí fueron contundentes en hablar y señalar desde su sede principal, Yemen, critica a la nación catarí por diversas razones.



Al Qaeda no ha dicho ni ha dado señas de posibles ataques, pero pide a los musulmanes que no acudan al Mundial, pues culpan a Catar, por sus políticas de sobrepoblar la Península Arábiga por “llevar personas inmorales, homosexuales, sembradores de corrupción y ateísmo”, como bien mencionan en el comunicado.



En el mensaje de Al Qaeda, también informaron, “advertimos a nuestros hermanos musulmanes que no sigan este evento ni asistan a él”. Como si fuera poco, la organización terrorista mantiene que todo esto de la Copa del Mundo en Catar es una distracción, ocultando así, “la ocupación de los países musulmanes y su opresión”. Sin embargo, esta no será la única polémica que se verá en el Mundial, pues muchas ya se han visto acerca del poco apoyo a los derechos humanos por parte del país anfitrión.