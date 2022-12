Los 22 datos y estadísticas que dejó la edición 22 del Mundial

Catar 2022 finalizó y dejó varios registros, anécdotas y mucho fútbol de por medio. Argentina ratificó su favoritismo y se llevó la Copa de territorio árabe. Estos son 22 datos, que se dieron en esta edición, para la edición número 22 de las Copas del Mundo.

1. Argentina rompió una racha de 36 años sin ganar un Mundial

2. La Copa del Mundo volvió a Sudamérica luego de 20 años.

3. Argentina vs Países Bajos, bajo el mando de Mateu Lahoz igualó el récord del partido con más tarjetas amarillas que tenía Portugal vs Países Bajos en el 2006.

4. Lionel Messi se convirtió en el jugador con más partidos en toda la historia de las Copas del Mundo.

5. Catar 2022 se convirtió en el Mundial con más goles anotados, con 172, superando los 171 de Rusia 2018 y Francia 1998.

6. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa se unieron al club de los jugadores que disputaron cinco Copas del Mundo.

7. Qatar se convirtió en la peor Selección anfitriona, al no sumar un solo punto en la fase de grupos.

8. Marruecos impuso la mejor participación de una Selección africana en un Mundial.

9. Stéphane Frappart, la primera mujer en dirigir un duelo de Copa del Mundo. Fue entre Alemania y Costa Rica.

10. Japón derrotó a España con un 17% de posesión.

11. Hugo Lloris se convirtió en el portero con más partidos en mundiales, con un total de 20 juegos.

12. Kylian Mbappé fue el goleador del certamen, con ocho anotaciones.

13. Lionel Messi se convirtió en el jugador argentino con más goles en mundiales, superando a Batistuta. Además, emparejó el registro de Just Fontaine.

14. Kylian Mbappé quedó con 12 anotaciones en Copas del Mundo, a un tanto de Fontaine y a cuatro de Miroslav Klose.

15. Cristiano Ronaldo se convirtió en el único jugador en anotar en cinco Mundiales.

16. Pepe superó a Roger Milla, como el jugador más longevo en anotar un gol, con 39 años y 283 días. El portugués le marcó a Suiza, mientras que el camerunés, lo hizo contra Colombia en 1990.

17. Fue el último Mundial con 32 Selecciones.

18. Dominik Livakovic igualó record de atajadas en tandas de penalti del alemán Schumacher, Goycochea y Subasic.

19. Los subtítulos de Francia han sido en los penaltis, con la final perdida en Catar 2022 y Alemania 2006.

20. Se mantuvo la tendencia, el ganador del Balón de Oro no se queda con la Copa del Mundo.

21. Por primera vez se implementó el uso del fuera de lugar semiautomático.

22. Alemania completó su segunda eliminación en fase de grupos en toda la historia de las Copas del Mundo.