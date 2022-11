Brasil y Ecuador sacan la cara por CONMEBOL: a mantener el ritmo

El camino en el Mundial arrancó, con el inicio de la primera fecha de Catar 2022. Los clubes sudamericanos tuvieron acción y mostraron para qué pueden estar hechos, además, de las complicaciones que pueden afrontar para los próximos juegos.



Desde este lado del mundo, la expectativa está a tope, con Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay, que dieron sus primeros pasos en medio oriente. La albiceleste quedó en deuda, luego de la sorpresiva derrota contra Arabia Saudita, mostrando dos caras: la del primer tiempo, agresiva, pero desperdiciando goles. En el segundo, superados por los árabes, con fútbol e intensidad.



Uruguay no pasó del empate, pese a que, en su estilo, generó opciones y no lograron ser certeros para llevarse el triunfo contra Corea del Sur. Entre gustos no hay disgusto, pues las críticas llovieron a los dirigidos por Diego Alonso.



Brasil y Ecuador sacaron la cara desde CONMEBOL, con las victorias contra Serbia y Catar respectivamente. El scratch sufrió en la primera parte en ataque, viéndose bloqueada por el esquema defensivo europeo, luego, Richarlison se manifestó como héroe y golador.



Por su parte, el tri, al comando de Enner Valencia, no sufrió en los 90 minutos contra los anfitriones. Incapacidad total de los cataríes, para generar algo de juego y combatir a los de Alfaro.



La segunda jornada para Ecuador será contra Países Bajos, Argentina frente a México, Brasil contra Suiza y Uruguay frente a Portugal. El camino en Catar se puede decantar, esperando que los cuatro sudamericanos se interpongan y den un paso cada vez más cerca de los octavos de final.