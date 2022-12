Francia ataca a la FIFA: indignados, reclaman por el gol anulado

Didier Deschamps pecó de confiado en el último partido de la fase de grupos en donde, ante Túnez, alineó un onceno con varios suplentes y con varias variaciones de posiciones con Eduardo Camavinga de lateral izquierdo, Jordan Veretout como armador y Randal Kolo Muani que recibió su primer juego como inicialista en el certamen mundialista. Deschamps señaló a Veretout, Camavinga, entre otros y en el complemento, intentó cambiar la cara.

No obstante, ya era muy tarde para buscarle solución al gol que Túnez anotó y con el que superó a Francia por la mínima diferencia. Antoine Griezmann ingresó en el segundo tiempo, y fue quien lideró el ataque francés, tanto así, que logró anotar un tanto sobre el final para igualar. Infortunadamente para los deseos de Didier Deschamps, la anotación fue negada por un fuera de lugar anterior, aunque es curioso porque viene de un despeje de un tunecino que termina cediéndole la pelota al delantero del Atlético de Madrid.



Esa anotación será recordada como el tanto que causó la ira de Francia, que, no contento con la clasificación, enviaron una notificación de reclamo. La Federación Francesa de Fútbol juega todas sus cartas contra la FIFA. Matthew Conger había finalizado el compromiso, pero en esa duda, el VAR llamó y ahogó la euforia por el empate final.



No solo por el gol anulado que viene de un toque del rival, pese al fuera de lugar anterior, pero es una decisión polémica del árbitro neozelandés, pues, de acuerdo con el Protocolo VAR, no se puede anular una anotación cuando ya la pelota está en juego. Matthew Conger ya había dado por terminado. La FFF reclamó airadamente ante la FIFA, con el objetivo de que revisen la anotación. Un canal francés pensó que el juego finalizaría tras el gol y mandaron a propagandas.



Los seguidores no pudieron ver la anulación del gol de Antoine Griezmann, y el canal tuvo que pedir excusas, “durante el tiempo en el que nos fuimos a publicidad, el VAR avisó al colegiado y fue a ver el monitor. Lo sentimos mucho por aquellos que no pudieron vivir este momento”. Ya disputado el compromiso, la gran pregunta es, ¿qué podría hacer la FIFA? ¿Dar por empatado el juego revalidando la anotación de Griezmann? Próximas horas claves.