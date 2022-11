Mondragón habló de Brasil y Argentina en Qatar: 'un nivel altísimo'

Faryd Mondragón es un histórico portero colombiano, disputó tres campeonatos del mundo y, hasta que el egipcio Essam El Hadary jugó en Rusia 2018 con 45 años, llegó a ser el jugador de más edad en un Mundial, cuando en Brasil 2014 defendió con 43 la meta del combinado cafetero.



Ahora, Mondragón forma parte del Grupo Técnico de la FIFA y se encuentra en Catar como analista de lo que sucede en los partidos de la Copa del Mundo.

Una vez expuestos los resultados y evaluaciones de las selecciones en la primera fase atiene a la Agencia EFE en Doha.



¿Qué le está pareciendo el Mundial después de haberse completado la primera fecha?

"Creo que es un mundial muy interesante. Se han generado distintas tendencias. Físicamente se ve muy enteras a las selecciones. Esto acaba de empezar y, al margen de algunos resultados que se podían esperar, ha habido otros que no se esperaban y eso hacen más interesante la Copa del Mundo".



¿Qué es lo que más le ha sorprendido de lo vivido en el Mundial hasta ahora?

"Físicamente los equipos están muy enteros. Juegan con una gran intensidad y una gran precisión a la velocidad y que a través del estudio previo, las selecciones se han nivelado muchísimo".



Desde que Brasil ganó la edición de Corea y Japón 2002, el fútbol sudamericano no ha vuelto a triunfar en un Mundial. ¿Puede ser en Qatar 2022 cuando se rompa esta mala racha?

"Espero que sí. Creo que es una gran ventaja que el Mundial se dispute a esta altura del año. Hasta ahora solo la mitad de la carga de minutos y de viajes, especialmente para los sudamericanos que juegan en Europa es una ventaja para que físicamente estén mucho más enteros. Esperemos que Argentina se pueda recuperar porque hemos visto que Brasil está a un nivel altísimo".



A Colombia se le echa de menos. Es un habitual y no está presente.

"Una lástima la verdad. Lo sentimos muchísimo. Aún no lo podemos creer y duele mucho no estar acá".



Como especialista, ¿Qué valoración hace las actuaciones de los porteros?

"Ha habido un poco de todo. Pero en líneas generales, bien. Hay una tendencia de querer, sobre todo en selecciones que juegan con defensas muy altas que debe estar muy cerca a la defensa, respaldándola, y me parece que es muy válido. Muchísimos años antes ver arqueros africanos, europeos o asiáticos queriendo hacer esto era más difícil porque era un tema de arqueros sudamericanos, mexicanos.... el caso de Jorge Campos, René Higuita... era una tendencia de jugar fuera de su arco y hoy se está viendo mucho más esta tendencia. Y eso habla bien de la interpretación del juego".



Usted llegó a disputar tres Mundiales, se retiró del fútbol en uno de ellos. Llegó a ser el jugador más veterano. ¿Cómo se ven las cosas ahora desde el otro lado?

"Disfruto muchísimo en esta posición de técnico de la FIFA. Pude retirarme en un Mundial y disputé tres. Está bien. Ahora estoy en otra cosa pero siempre es lindo venir a una copa del mundo y disfrutarla".



EFE