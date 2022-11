¡Hay cruces de octavos de final! Este será el rival de Argentina

Catar 2022 continúa en su desarrollo, con el complemento de la tercera fecha del Mundial, buscando las 16 selecciones que integren y configuren la ronda de octavos de final. Cada uno de los combinados va conociendo su destino, planificando y mirando cómo les tocará.

En esta ocasión, era vital llegar en la primera posición. En Copa del Mundo los cruces son entre primeros y segundos. El grupo D se definió primero, con la victoria de Australia contra Dinamarca, donde los oceánicos se ratificaron en la siguiente fase. Túnez lo intentó, pero no pudo, pues esperaba un resultado favorable, se fue del Mundial con victoria y decoro.



En el C, todo se definió en los minutos finales. Argentina arrancó ganando el segundo tiempo contra Polonia, por su parte México hacía la tarea contra Arabia Saudita, sin embargo, los ítems de desempate jugaron entre centroamericanos y europeos.



Todo separaba a los dos de la eliminación y la felicidad con un gol o tarjetas amarillas. Finalmente, los árabes anotaron el descuento sobre el final del juego, devolviendo la tranquilidad para los polacos, que se salvaron de varias anotaciones sobre el remate.



Estos son los cruces de octavos de final, en Catar 2022:



Argentina vs Australia 3 de diciembre

Francia vs Polonia 4 de diciembre