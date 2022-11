Ronaldo explotó: ‘Hablo cuando quiero, soy a prueba de balas’

Cristiano Ronaldo siempre dará de qué hablar. Recientemente, la entrevista que dio en Inglaterra reveló su postura, ante la difícil situación que vive con el Manchester United. Ahora, en modo Catar 2022 con Portugal. Los lusos debutarán el jueves 24 de noviembre contra Ghana.

En rueda de prensa, el atacante portugués aprovechó para desahogarse, ante las palabras y rumores que incluso, afirman de una supuesta división con el plantel luso “El tiempo es siempre el tiempo. Por tu parte, es fácil ver cómo podemos elegir los tiempos. A veces escribes verdades, a veces escribes mentiras. No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero hacerlo. Todo el mundo sabe quién soy, en qué creo” y agregó “Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas”.



También se refirió al debut contra los africanos “Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí creciendo. Si somos la mejor Selección, llegaremos hasta la final. El equipo campeón será el mejor. Tenemos gente joven, es un buen mix”.



El capitán también dio sus favoritos, sin descartarse en el camino al título “Brasil, Argentina, Francia son las que más posibilidades tienen. España y Alemania son otros que suenan para los hinchas. Ya vimos en 2016 que somos capaces de dar la sorpresa e imponernos”.



Concluyó con su estado físico “Ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de dar lo mejor y alcanzar los objetivos. Mis recuerdos son buenos y otros no tan buenos, pero como todo en la vida. Los Mundiales son distintos”.