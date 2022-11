Alemania se atendrá a las consecuencias: una decisión para el Mundial

Un Mundial adverso a lo que uno estaba acostumbrado de ver. Claro, el mismo nombre sugiere que el campeonato más prestigioso a nivel futbolístico debería ser para todo el mundo. Que todos pudieran apreciar de la mejor manera el certamen, pero en esta ocasión, Catar parece ser todo lo contrario. La Copa del Mundo se jugará por primera ocasión a final de año con poco descanso para jugadores. El país asiático está completamente en contra con la homosexualidad, y por eso ha puesto varias prohibiciones durante el mes.

Es cultural, claro, pero en medio de la cita orbital, varias selecciones participantes han tomado decisiones polémicas durante su estancia en Catar, pero justificables en busca de ponerse a favor de los derechos humanos, que se denigran mucho en tierras cataríes. Dinamarca sacó dos uniformes en contra del país anfitrión por diversos motivos, uno difuminado y otro negro señalando los fallecidos en las construcciones de los estadios.



Pero Dinamarca no fue la única. Inglaterra llegó en un avión privado con colores e imágenes alusivas al colectivo LGTBIQ+ que poco o nada habrá gustado para los cataríes y ahora es Alemania quien tomó la misma decisión de los ingleses con la cintilla de capitán con los colores del arcoíris de dicho colectivo. Así, quieren demostrar su apoyo a la diversidad sexual.



No obstante, seguramente les caerán duras sanciones a los combinados nacionales que ya tomaron la decisión de salir al campo de juego con estos brazaletes para los capitanes. Pero no les importa lo que pueda suceder para poder demostrar el apoyo. Bernd Neuendorf, presidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), mencionó que están preparados para las multas que puedan llegar. “Personalmente, estaría bastante dispuesto a aceptar una multa. No es una declaración política, sino una declaración en favor de los derechos humanos”, sentenció Neuendorf.



La FIFA auspició la llegada de Inglaterra y el partido que tuvieron con los obreros extranjeros en Catar, por lo cual, de pronto el ente que regula estas competencias tal vez no impondrá multas. Bernd Neuendorf también agregó que es una decisión, “contra el racismo y el antisemitismo. La defensa de los derechos de la mujer y los derechos humanos en general”.