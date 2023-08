Australia sin ti: el Mundial siguió sin Colombia y solo dejó nostalgia

Australia sin ti, Selección Colombia. Todo pasa y también tú, solo que los días se hicieron larguísimos y la Copa Mundo nos fue dejando atrás. Ya ni los voluntarios nos preguntan por los ruidosos hinchas, nadie nos anima. Nos quedamos pensando, detrás de los finalistas, si no era este era nuestro turno de entrenamiento, nuestra rueda de prensa, nuestro partido, nuestro momento. Y no. Oficialmente somos pasado.

No te enterarás, a 14.000 kilómetros, en medio de la apretada agenda de homenajes, fiestas y mimos, tan merecidos, pero aquí la vida siguió igual, solo que Australia se volvió creyente del 'soccer' por cuenta de las Matildas y que Inglaterra, nuestro verdugo, peleará codo a codo con España el título. Y nosotros, bien gracias.

​

Vagamos por el tren sin afán, sin correr por los vagones, celular en mano, preguntándole a la aplicación de la FIFA cuál es nuestro rumbo, caminando y ya no corriendo, sin norte ni plan.

​

Y no fue tan malo al final. ¿Viste el Hyde Park cómo es de lindo, la torre giratoria, la catedral de Santa María? ¿Te diste una vuelta por el Royal Botanic Garden, sus 30 hectáreas y su panorámica del Opera House y Harbour Bridge y te esperaste hasta el atardecer? ¿No dan ganas de ir a la oficina todos los días en ese ferry fantástico, arriba como buen turista, aguantando sol?

​

Nosotros no tuvimos más remedio. Lo caminamos todo, repetimos Darling Harbour y CBD para descubrir que ya teníamos suficientes selfies, y entonces le sumamos 6 kilómetros de travesía entre Coogie a Bondi Beach, por qué cómo íbamos a volver a casa sin ver la playa, sin intentar la prueba de hipotermia que es meterse a ese mar que encalambra el aliento, cómo no tirarnos en esa arena, cómo no traer al menos fotos... como si fuéramos a volver tan pronto...



Y en el trayecto masticamos nostalgia: asistimos al repaso de Inglaterra a Australia deseando, secretamente entre la nube de periodistas británicos, que las Matildas 'cobraran venganza', resignándonos después al consuelo de tontos que era el discurso: 'si me iba a eliminar alguien pues que sea el campeón mundial', nos dimos palmaditas en la espalda creyendo que al final no éramos las únicas víctimas de ese equipazo. Nos lamimos las heridas.



Quemamos tiempo en los discursos y los congresos y sus conclusiones de siempre y otra vez nos mimetizamos entre los periodistas para la final, deseando, más que ver levantar el trofeo, ver despegar el avión de regreso a casa, otra vez divagando.

​

Porque las eliminaciones dejan esa orfandad, esa viudez del sueño roto. Mientras tú, de ovación en ovación ante más de 14 mil personas, visitabas la Casa de Nariño y recibías toda suerte de premios -merecidos uno a uno- y, al final, te dejabas querer. Fue lindo mientras duró y en el camino te quedó un viaje irrepetible, inolvidable, incompleto sin ti en el Estadio de Fútbol de Sidney este domingo. Otro será feliz. Nosotros, contigo y sin ti, también lo fuimos.

​

