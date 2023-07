Noruega no pudo con Suiza y se complicó en su grupo del Mundial

La selección de Noruega complicó su pase a los octavos de final del Mundial Femenino 2023. El cuadro del norte de Europa no pasó del empate (0-0) con Suiza en su duelo jugado en el estadio Waikato de Nueva Zelanda.



Para Noruega las cosas no empezaron de gran manera puesto que minutos antes de saltar a campo su figura, Ada Hegerberg sintió un pinchazo en su ingle y en su lugar tuvo que entrar Sophie Roman Haug.



El médico de Noruega confirmó que la atacante sintió una sensación extraña en esa parte del cuerpo en el último tramo del calentamiento y por ello no pudo disputar el partido por la fecha 2 del torneo.

El duelo, pese a salir en empate tuvo varias ocasiones. La primera clara sería para Noruega con Roman que entró al área y sacó un gran remate de cabeza, pero la arquera Gaelle Thalmann respondió de gran manera para evitar el tanto.



Suiza respondió unos minutos después con la delantera Ana Crnogorcevic que tras una gran combinación de pases definió por encima del arco noruego.



Para el segundo tiempo, Noruega tendría dos ocasiones claras con Roman Haug, pero la arquera Thalmann le volvió a ganar el duelo a la atacante.



La última del juego sería para Noruega con Caroline Graham Hansen que sacó un remate de media distancia, pero la arquera suiza volvió a bajar la persiana y mantuvo el cero para el resto del juego.



Con este empate, Noruega es última en el Grupo A con un punto mientras que Suiza lidera la zona con cuatro. En la última fecha de fase de grupos, Noruega jugará contra Filipinas mientras que Suiza lo hará contra Nueva Zelanda.