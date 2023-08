Suecia arruinó despedida de Australia en Mundial soñado: así celebró

Otra vez, sin importar que ya no peleara el título, los 'fan fest' y las plazas públicas en casi todos los suburbios se llenaron de hinchas para una fiesta que, tristemente, resultó ajena.

Australia no pudo coronar su Mundial Femenino 2023 con la victoria que anhelada y vio a Suecia celebrar en Brisbane por el partido del tercer lugar. Fue una victoria por 2-0, que, en todo caso, no hizo mella en el amor de los locales por sus 'Matildas'.

​

El dueño de casa asumió el mando en el inicio pero pronto las brillantes suecas pusieron todo en orden, en un partido con mucho, mucho apoyo de público pero poco, muy poco de creatividad en sus jugadoras.

​

Aunque a los 23 minutos era Raso quien probaba a la gran portera Musovic, era mucho más clara la opción de Rolfo que se estrelló en el travesaño, justo antes de la aparición del VAR: Foster cometió una inocente falta contra Blackstenius -tanto que muchos ni consideraron que fuera infracción- y a los 29 minutos Rolfo, de penalti, les dañó la fiesta a los miles que en Brisbane y en distintos rincones del país soñaban con otra despedida más feliz.

​

Lo mejor a esa altura del local era un espectacular control de Kerr que no fue ni al arco y un remate de Hunt que controló Musovic. En cambio la arquera local Arnold tenía más trabajo para evitar el segundo en un mano a mano con Asllani.

​

El complemento era muy obvio: Australia atacando y abriendo espacios y las flechas suecas capitalizándolos. Por esa vía castigó Asllani a la arquera a los 62 minutos con un potente remate.

​

​Vendrían los cambios que le sirvieron al visitante ara oxigenar la plantilla y que a los locales, en cambio, no les cambiaba el panorama: el momento más intenso era la falta contra Kerr que la dejó en la gramilla y el entusiasmo del público para que regresara.

​

La victoria 2-0 fue indiscutible y premia la gran Copa que hizo Suecia, pero no borra nada del amor eterno que les han prometido los australianos a sus Matildas, que lograron la mejor figuración y la presentación más sólida de su historia al terminar cuartas de su exitoso Mundial.

​

*Futbolred está en el Mundial Femenino gracias a Fibra Movistar, el internet fijo más rápido de Colombia