Colombia quiere ganar: ¿quiénes son favoritas en cuartos de final?

La Selección Colombia femenina no para de hacer historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sede donde ha logrado hasta ahora, su mejor participación en una cita orbital en categoría mayores.

Ganarle a Jamaica en una digna presentación con una impresionante actuación de Ana María Guzmán y Catalina Usme fue suficiente para hacer el mejor papel de la historia, además, de continuar con la ilusión de llegar a esa anhelada final que tanto se han propuesto las colombianas.



Sin embargo, el camino sigue siendo difícil y quedan potencias importantes como lo son Australia, España, Países Bajos, Japón, Inglaterra, Francia, Suecia y Australia, quienes también buscan el sueño.



Quiénes llegan máximas favoritas a ganar los cuartos de final?



De acuerdo a rendimientos e historia, hay selecciones que se perfilan unas más que otras, pero en un Mundial donde ha habido muchas sorpresas, cualquier cosa puede pasar.



Colombia vs Inglaterra

Comencemos con este importante duelo que es sin duda el que genera más expectativa por el gran momento futbolístico de Colombia y del buen dominio en Europa de las inglesas en la pasada Euro femenina.



Si bien Colombia tiene más juego y sorpresas por varios lados, Inglaterra llega invicta a este partido, logrando tres victorias en fase de grupos y un empate en octavos. Pese a que sufrió contra las nigerianas, parten como favoritas, mientras que la tricolor ganó tres y perdió uno, aunque la sorpresa de las cafeteras está latente, debido a que llegan en un momento de motivación importante.



España vs Países Bajos

Será otro de los duelos más atractivos de esta fase y tal vez de los más parejos por su historia. Ambas selecciones no han ganado un Mundial femenino, pero quieren el primero.



Las neerlandesas llegan como favoritas luego de ganar dos partidos y empatar uno en fase de grupos, además, ganaron sin problema a Sudáfrica, mientras que las españolas, con buen proceso, quieren la semifinal, pero en los resultados ganaron 3 y perdieron uno que fue en su zona.



Japón vs Suecia

Las niponas ya saben lo que es quedar campeonas y las suecas siempre han estado en ese proceso de lograr el título, parece cerca, pero en esta fase alguna dirá adiós.



Japón llega mucho mejor que Suecia, pues no sufrieron ni en fase de grupos, ni en octavos, logrando hasta ahora puntaje perfecto de cuatro victorias al hilo, mientras que las suecas vienen de tres ganados y uno empatado, siendo este último el que lograron contra Estados Unidos, a quienes eliminaron en penaltis con un poco de sufrimiento.



Australia vs Francia

Acá la clara favorita es Francia por su importante historia, pero el factor local puede influir a favor de Australia, quien quiere seguir haciendo historia en su Mundial.



Sin embargo, las francesas vienen sin derrotas al superar la fase de grupos con dos victorias y un empate. Además, frente a Marruecos lograron golear sin problemas.



Por ahora, no hay nada definido y no se sabe con exactitud quiénes sean las semifinalistas, pero Colombia es una de las ocho selecciones invitadas y es una de las que podría dar la gran sorpresa.