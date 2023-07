Colombia en el Mundial femenino 2023: tabla de posiciones del grupo H

La Selección Colombia sumó sus primeros tres puntos en la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se disputa en Australia y Nueva Zelanda, luego de su importante triunfo 2-0 sobre Corea del Sur, este lunes 24 de julio en partido de la primera fecha del grupo H.



Sin embargo, le quedan dos partidos para clasificarse a los octavos de final de la competición, y su próximo rival, Alemania, es líder tras una contundente goleada 6-0 sobre Marruecos.



Tabla de posiciones del grupo H – Mundial Femenino 2023



1- Alemania – 3 puntos | +6

2- Colombia – 3 puntos | +2

3- Corea del Sur – 0 puntos | -2

4- Marruecos – 0 puntos | -6



Próximos partidos: fecha 2



Julio 29 – 11:30 p.m.

Corea del Sur vs. Marruecos



Julio 30 – 4:30 a.m.

Alemania vs. Colombia