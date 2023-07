¿Por qué tanto susto por Linda? Lo que arriesgó Colombia sin su figura

La Selección Colombia tiene experiencia en afrontar grandes competencias sin sus figuras y el Mundial Femenino 2023 estuvo a punto de sumarse a la lista.

Por eso, entre otras razones, cundió el pánico en el sitio de concentración de la Selección Colombia este jueves, cuando Linda Caicedo se descompensó y requirió asistencia médica en el césped, la alerta rápidamente se difundió en Australia, Nueva Zelanda y otra generosa porción del globo.

La atacante sembró una gran incertidumbre a cuatro días del partido más difícil de la primera ronda, contra la poderosa Alemania, y muchos lo asociaron con la baja de Falcao en 2014, la de Luis Díaz el último año... muchos temieron lo peor.

Por fortuna no fue más que un susto y Caicedo terminó el entrenamiento sin mayores dificultades. Un descanso y asunto resuelto.

Pero ¿por qué tanto susto? Varias razones: la primera, estrictamente futbolística, es que la vallecaucana es la más rápida de la nómina de 23 convocadas según las mediciones del cuerpo técnico. Nadie supera su arranque veloz e impredecible y esa será un arma que puede ser letal el próximo domingo en el 'Aussie' Stadium de Sidney.

Pero también sucede que Linda, como les pasa a tantos genios, puede no ser la gran protagonista en un partido e incluso recibir críticas y de repente, en un chispazo de talento, es capaz de resolver sola un partido. Contra Corea, por ejemplo. tuvo solo dos tiros totales pero el que fue al arco terminó en el 2-0 final; ganó 2 de 6 remates intentados, más que cualquiera de sus compañeras en ataque, y ganó 8 de 13 duelos, de nuevo mejor marca que Usme y Santos, por mencionar solo un detalle.



A la hora del pase, además, no tiene rival: con el 85 por ciento de precisión supera a Leicy (79) y Usme(76) y eso habla de su solidaridad más allá de todo lucimiento personal.

​Linda fue la mejor jugadora de la Copa América del año pasado en Colombia, mejor jugadora Sub-20 según la IFFHS, balón de plata en el Mundial Sub-17, de hecho suma la impactante cantidad de tres mundiales en el mismo año (dos juveniles y este de mayores). ¿Cómo no alarmarse por una posible ausencia? Por fortuna no hay que pensar en soluciones de emergencia. Una jugadora con su influencia difícilmente se encuentra.